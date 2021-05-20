Эксперт назвал лучший способ вложений в криптовалюту

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В мире новых финансовых технологий сбережения лучше хранить не в долларах и евро, а в биткойне, который получил название "цифровое золото". Об этом сообщает News.ru со ссылкой на эксперта в сфере блокчейн-технологий, профессионального криптоинвестора Анатолия Илле.

Эксперт отметил, что национальные или фиатные валюты не обеспечены золотом или другими ценностями. От инвестора требуется лишь доверие к правительству страны, выпустившей деньги. Однако история свидетельствует о том, что все подобные валюты со временем обесцениваются. Так, покупательная способность доллара США с 1913 по 2013 снизилась в 20 раз, рассказал Илле.

Он подчеркнул, что криптовалюты создавались после кризиса 2008 года, чтобы стать средством накопления и сбережения. Самая известная из них – биткойн – подорожала на 2 000 0000% за последнее десятилетие, несмотря на известную волатильность.

Что касается приобретения биткойна, то специалист считает правильным использовать метод регулярных покупок, то есть через равные промежутки времени вкладывать в актив фиксированные суммы. Таким образом будет обеспечена гарантированная доходность, уточнил специалист.

Ранее представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко назвала лучшие валюты для сбережений. По ее словам, сохранить или приумножить капитал поможет грамотная диверсификация.