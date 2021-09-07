В Татарстане задержали помощника организатора финансовой пирамиды Finiko

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В Татарстане полицейские задержали личного помощника организатора финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Сотрудникам полиции удалось задержать Ильгиза Шакирова, который привлек в финансовую пирамиду более 100 тысяч вкладчиков и имел статус вице-президента. Сообщается, что его задержали 6 сентября.

В июле Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. В отношении Доронина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Следствие просило отправить обвиняемого по стражу в связи с тем, что он мог скрыться или оказать давление на свидетелей. Сам Доронин свою вину не признал, однако заявил, что готов к аргументированному диалогу.

Позднее сооснователей Finiko Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича объявили в розыск.

