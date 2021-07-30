Названы способы вернуть вложенные в финансовые пирамиды деньги

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Вернуть деньги, вложенные в рухнувшие финансовые пирамиды, возможно только законодательным путем, однако это сложный и длительный процесс. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам опрошенных изданием юристов, обманутым вкладчикам необходимо написать заявление в полицию и прокуратуру с требованием провести расследование, а также подать иск в суд для взыскания переданных пирамиде средств.

При этом специалисты признают, что отсудить потерянные деньги будет очень трудно, поскольку большинство финансовых пирамид зарегистрировано за пределами России.

Часть вложенных средств можно компенсировать через общественные организации, например Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Обманутым вкладчикам полагается выплата до 35 тысяч рублей.

"Для ее получения нужно предоставить судебное решение о взыскании ущерба или выписку из приговора. Также обязательно нужен оригинал договора и документ, подтверждающий передачу зафиксированной в нем денежной суммы", – объяснил ведущий юрист "Лемчик, Крупский и Партнеры" Александр Земченков.

Однако самым лучшим вариантом эксперты единодушно называют только один – не вкладываться в сомнительные финансовые продукты, обещающие большую прибыль в кратчайший срок.

Ранее казанский районный суд арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, задержанного по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Его заключили под стражу на два месяца.