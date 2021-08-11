Сооснователей финансовой пирамиды Finiko объявили в розыск

21:53
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сооснователей Finiko Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича объявили в розыск. Как сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров, указанные лица проходят по делу как подозреваемые.
"По Finiko у нас достаточно активная работа ведется и по розыску оставшихся трех подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества", – отметил он.
В МВД уточнили, что в отношении главных рекрутеров финансовой организации проводится большая работа. По ним будет приниматься отдельное процессуальное решение. Также ведется работа с сотрудниками офиса Finiko.
Ранее Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина.
В отношении Доронина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Следствие просило отправить обвиняемого по стражу в связи с тем, что он мог скрыться или оказать давление на свидетелей.
Основателю финансовой пирамиды Finiko грозит до 10 лет лишения свободы
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