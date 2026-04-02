02 апреля, 19:52Технологии
Операторам связи могут разрешить подтверждать аккаунты на "Госуслугах"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Минцифры РФ выступило с инициативой предоставить возможность операторам связи подтверждать аккаунты пользователей на портале "Госуслуги" и данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Из этого следует, что подтвердить аккаунт на портале или биометрию из приложения "Госуслуги Биометрия" будет возможно в том числе в салонах связи. В министерстве отметили, что это решение удобно не только для россиян, но и для иностранцев, которым подтвержденная учетная запись и биометрия необходимы, например, для оформления сим-карты.
Сейчас подтвердить профиль на "Госуслугах" можно онлайн через банки-партнеры или при личном визите в МФЦ и банковские отделения.
В ведомстве напомнили, что при самостоятельной регистрации биометрии через приложение "Госуслуги Биометрия" пользователю доступны только простые сервисы. В их число входит оплата покупок на кассе или проезда в метро.
"Для более высокорисковых операций нужна подтвержденная биометрия. Она позволяет, например, удаленно открыть счет в новом банке. Для получения такого полного доступа нужно обязательно прийти с паспортом в отделение банка и подтвердить личность очно", – добавили в Минцифры.
Ранее стало известно, что россияне с 1 апреля получили возможность заселяться в гостиницы по цифровому паспорту через портал "Госуслуги". Однако такая опция доступна только в тех отелях, которые добровольно перешли на этот формат и технически готовы к его применению.
Как уточнили в Минэкономразвития России, гостиницы могут сами выбирать способ работы, ориентируясь на удобство туристов: кому-то больше подходит заселение по биометрии, кому-то – через приложение или мессенджер, а кто-то по-прежнему предпочитает бумажный паспорт.
