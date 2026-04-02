02 апреля, 19:52

Операторам связи могут разрешить подтверждать аккаунты на "Госуслугах"

Минцифры РФ выступило с инициативой предоставить возможность операторам связи подтверждать аккаунты пользователей на портале "Госуслуги" и данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Из этого следует, что подтвердить аккаунт на портале или биометрию из приложения "Госуслуги Биометрия" будет возможно в том числе в салонах связи. В министерстве отметили, что это решение удобно не только для россиян, но и для иностранцев, которым подтвержденная учетная запись и биометрия необходимы, например, для оформления сим-карты.

Сейчас подтвердить профиль на "Госуслугах" можно онлайн через банки-партнеры или при личном визите в МФЦ и банковские отделения.

В ведомстве напомнили, что при самостоятельной регистрации биометрии через приложение "Госуслуги Биометрия" пользователю доступны только простые сервисы. В их число входит оплата покупок на кассе или проезда в метро.

"Для более высокорисковых операций нужна подтвержденная биометрия. Она позволяет, например, удаленно открыть счет в новом банке. Для получения такого полного доступа нужно обязательно прийти с паспортом в отделение банка и подтвердить личность очно", – добавили в Минцифры.

Ранее стало известно, что россияне с 1 апреля получили возможность заселяться в гостиницы по цифровому паспорту через портал "Госуслуги". Однако такая опция доступна только в тех отелях, которые добровольно перешли на этот формат и технически готовы к его применению.

Как уточнили в Минэкономразвития России, гостиницы могут сами выбирать способ работы, ориентируясь на удобство туристов: кому-то больше подходит заселение по биометрии, кому-то – через приложение или мессенджер, а кто-то по-прежнему предпочитает бумажный паспорт.

В российские отели можно заселиться по цифровому паспорту с 1 апреля

Читайте также


технологии

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

