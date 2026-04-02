Врач Виктория Чайка рекомендовала дошкольникам непрерывно читать не более 15 минут

Международный день детской книги ежегодно отмечается 2 апреля. В каком возрасте лучше приучать ребенка к чтению, почему это важно и как процесс влияет на зрение, разбиралась Москва 24.

Почитаем?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специальных показателей, позволяющих определить готовность ребенка к самостоятельному чтению, не существует: ориентиром служат возрастные особенности развития интеллекта. При нормальном течении оптимальный период – около 4 лет, рассказала Москве 24 практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова.

По ее словам, процесс обучения нужно строить следующим образом: взрослый показывает буквы, называет их, объясняет особенности сочетания, затем повторяет все это с ребенком, который только после этого пробует самостоятельно рассказать пройденное.





Кира Макарова практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Чтение развивает буквально все: внимание через идентификацию букв, мышление, интеллект, воображение через овладение знаком, воспитание через усвоение морали и личностных ценностей из книг. Также это зрительный анализ, слуховое восприятие, целостное видение слов, грамота, умение строить фразы, логическое мышление на основе последовательности событий, память и речь.

При этом, когда у родителей возникает вопрос, как лучше поступить: дать ребенку самому читать книгу или же взять все на себя, нужно понять, какая цель преследуется.

Если процесс скорее про удовольствие и совместный досуг, взять на себя роль чтеца могут папа или мама. Детям важно слышать живой голос, чувствовать интонации, видеть эмоции взрослого, наблюдать за его мимикой, находиться в тактильном контакте. Если же цель, чтобы в процессе участвовал сам ребенок, нужно сразу договориться и сказать, например: "Давай почитаем книгу? Полстраницы – ты, потом – я". И, конечно, не стоит взваливать тот объем текста, который дети еще не в силах осилить, заключила специалист.

Помнить о нормах

Лучше всего читать в хорошо освещенном месте, при этом каждые 20 минут смотреть вдаль (на расстояние 6 метров) в течение 20 секунд, посоветовала в беседе с Москвой 24 врач-офтальмолог Виктория Чайка.





Виктория Чайка врач-офтальмолог При этом мнение о том, что чтение на планшете портит зрение сильнее, чем книга, не совсем корректно: при правильном использовании и того, и другого, такого эффекта не происходит.

Однако планшет действительно вызывает более сильное напряжение аккомодации (способность глаза фокусироваться на предметах вблизи и вдали): во-первых, из-за синего спектра излучения от экрана, а во-вторых, из-за мерцания и недостаточного контраста, отметила эксперт.

"Глазам приходится сильнее напрягаться, что впоследствии может привести к снижению зрения. Также при использовании планшета человек реже моргает, что может вызвать синдром сухого глаза. Кроме того, синий спектр излучения нарушает выработку мелатонина (гормона сна), поэтому не рекомендуется использовать гаджет перед сном и ночью", – уточнила врач.

При этом электронная книга более безопасна для чтения, так как в устройствах с электронными чернилами отсутствует мерцание и синий спектр, подчеркнула эксперт.

"Если расставить носители информации в порядке безопасности для зрения, на первом месте будет обычная книга, затем – электронная, следом – планшет. Даже когда кажется, что последний не мерцает, это не так (особенно бюджетные модели)", – предупредила специалист.

Виктория Чайка объяснила, что дошкольникам можно непрерывно использовать обычную, электронную книгу или планшет не более 15 минут, затем необходимо сделать перерыв. При этом суммарно читать разрешено не более одного часа в сутки. У младших школьников критерий чуть выше. Им можно непрерывно находиться за чтением книги или электронного носителя 30 минут и суммарно 1,5 часа в день, однако за планшетом можно проводить 15 минут и 1 час соответственно. Подросткам книги стоит использовать 40–50 минут, суммарно 2,5–3 часа, а гаджет – 20 минут и суммарно – 2,5 часа в день, заключила она.