Россияне могут заселиться в гостиницу по цифровому паспорту с 1 апреля

С 1 апреля россияне могут заселиться в гостиницы по цифровому паспорту через портал "Госуслуги", сообщили РИА Новости в Минэкономразвития.

Однако такая опция доступна только в тех отелях, которые добровольно перешли на этот формат и технически готовы к его применению.

В министерстве уточнили, что гостиницы могут сами выбирать способ работы, ориентируясь на удобство туристов. Кому-то больше подходит заселение по биометрии, кому-то – через приложение или мессенджер, а кто-то по-прежнему предпочитает бумажный паспорт. При этом физический документ остается универсальным и действует всегда.

В ведомстве подчеркнули, что продолжается работа над расширением перечня документов, принимаемых для заселения, а также над совершенствованием систем приема гостей. Задача – предоставить и туристам, и отелям больше удобных вариантов.

Ранее общественники обратились в Федеральную антимонопольную службу России с просьбой проверить высокие цены на гостиничные услуги в Анапе. По данным открытых источников, стоимость размещения в премиум-отелях на юге России за год выросла на 20–25%, а на майские праздники цены в пятизвездочных гостиницах увеличились до 20%.