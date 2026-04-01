Джиган и Самойлова заключили мировое соглашение в рамках спора о брачном договоре

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко. – Прим. ред.) заключили мировое соглашение в рамках судебного разбирательства, касающегося признания брачного договора недействительным, сообщил РИА Новости адвокат блогера Олег Тонаканян.

Защитник уточнил, что ходатайство об утверждении данного соглашения будет заявлено в Савеловский районный суд Москвы, который 1 апреля приступит к рассмотрению по существу иска, поданного рэпером.

По данным издания "СтарХит", в связи с подписанием соглашения раздела многомиллионного состояния супругов удалось избежать. Уточняется, что Самойлова приняла условия, предложенные Джиганом, и передала ему половину совместно нажитого имущества, несмотря на то что брачный договор, заключенный 5 лет назад, изначально был инициирован ею самой.

Рэперу достался трехэтажный особняк, оцениваемый примерно в 350 миллионов рублей. Однако теперь Джиган обязан компенсировать Самойловой часть стоимости дома. Помимо этого, стороны урегулировали вопросы, касающиеся трех квартир площадью 34, 36 и 63 квадратных метра, стоимость которых варьируется от 12 до 25 миллионов рублей, элитного автопарка, в состав которого входят Rolls-Royce Ghost, Cadillac Escalade и Tesla Cybertruck, а также бизнес-активов и прав на музыкальные треки.

Как уточнил адвокат блогера, Самойловой переходят две квартиры, а одна – Джигану. При этом ферму супруги делить не стали.

Бракоразводный процесс с рэпером был инициирован Самойловой в октябре 2025 года. Суд предоставил паре два месяца для примирения, однако супруги не смогли наладить отношения. Блогер заявляла, что не видела мужа два месяца.

Однако процесс расторжения брака приостанавливали после того, как Джиган подал встречный иск, в котором потребовал признать брачный договор недействительным. Его адвокат Сергей Жорин заявил, что документ был подписан в тот период, когда исполнитель проходил лечение и находился в уязвимом состоянии. По словам защитника, о некоторых условиях договора его клиент якобы узнал только в ходе бракоразводного процесса.

По данным документа, практически все имущество, нажитое супругами за время брака, включая недвижимость, должно перейти в собственность Самойловой.

Позднее Тонаканян сообщил, что в момент подписания брачного договора Джиган находился в адекватном состоянии. Он добавил, что эти обстоятельства в конечном счете установит суд. При этом, по словам представителя Самойловой, нотариус, удостоверявший договор, подтвердил, что состояние рэпера на тот момент было вменяемым.