Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 10:32

Общество
Главная / Новости /

Психотерапевт Крашкина: россияне стали бояться открывать новостную ленту

Психотерапевт заявила, что россияне стали бояться открывать новостную ленту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне начали бояться открывать ленту новостей и даже просто включать телефон, рассказала в беседе с "Газетой.ру" врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

По ее словам, за последние 5 лет в практике значительно увеличилось количество обращений, связанных с необходимостью информационной детоксикации. Если ранее пациенты жаловались на общее чувство тревоги, вызванное избытком негативных новостей, то сегодня прямо указывают на страх. В группу повышенного риска попадают люди с высокой степенью эмпатии и тревожным типом темперамента.

Как пояснила специалист, феномен думскроллинга, под которым понимается компульсивное поглощение негативного контента, действительно оказывает истощающее воздействие на психику. Этот процесс активирует дофаминовые механизмы, связанные с тревогой, и со временем формирует зависимость от так называемой информационной боли.

Нередко такие пациенты приходят к полному отказу от потребления любого контента, когда человек целиком блокирует для себя любые сложные темы. Как отметила психолог, о наличии патологии свидетельствуют функциональные нарушения, а именно: социальная изоляция, нарастание тревоги при вынужденном столкновении с новостями, а также утрата критического мышления.

Крашкина подчеркивает, что отказ от думскроллинга должен носить адаптивный, осознанный и избирательный характер: человек сам выстраивает для себя границы информационного потребления, при этом сохраняя контакт с реальностью. Здоровый отказ от информационной перегрузки способствует активации парасимпатической нервной системы: мозг в этом случае получает не дофаминовое подкрепление в виде "награды" за новую порцию контента, а ощущение безопасности, которое достигается за счет снижения уровня кортизола.

Вместе с тем, предупредила специалист, важно избегать когнитивных искажений: за думскроллингом часто стоит катастрофизация, выражающаяся в убеждении "если не читаю новости – пропущу угрозу", тогда как за нездоровым отказом могут скрываться отрицание ("ничего плохого не происходит") или черно-белое мышление ("либо все знать, либо ничего").

Оптимальный объем информационного потребления, по словам психотерапевта, индивидуален для каждого человека. В качестве ориентира она рекомендует придерживаться правила 20/20/20: 20 минут новостей в утреннее время, 20 минут – в обед и 20 – вечером.

Ранее девушка из Калифорнии рассказала, что ее жизнь улучшилась после того, как она отказалась от привычки читать новости в социальных сетях. По ее словам, это позволило ей эффективнее выполнять задачи и больше уделять внимания повседневным делам.

Читайте также


общество

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика