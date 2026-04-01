Психотерапевт Крашкина: россияне стали бояться открывать новостную ленту

Россияне начали бояться открывать ленту новостей и даже просто включать телефон, рассказала в беседе с "Газетой.ру" врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

По ее словам, за последние 5 лет в практике значительно увеличилось количество обращений, связанных с необходимостью информационной детоксикации. Если ранее пациенты жаловались на общее чувство тревоги, вызванное избытком негативных новостей, то сегодня прямо указывают на страх. В группу повышенного риска попадают люди с высокой степенью эмпатии и тревожным типом темперамента.

Как пояснила специалист, феномен думскроллинга, под которым понимается компульсивное поглощение негативного контента, действительно оказывает истощающее воздействие на психику. Этот процесс активирует дофаминовые механизмы, связанные с тревогой, и со временем формирует зависимость от так называемой информационной боли.

Нередко такие пациенты приходят к полному отказу от потребления любого контента, когда человек целиком блокирует для себя любые сложные темы. Как отметила психолог, о наличии патологии свидетельствуют функциональные нарушения, а именно: социальная изоляция, нарастание тревоги при вынужденном столкновении с новостями, а также утрата критического мышления.

Крашкина подчеркивает, что отказ от думскроллинга должен носить адаптивный, осознанный и избирательный характер: человек сам выстраивает для себя границы информационного потребления, при этом сохраняя контакт с реальностью. Здоровый отказ от информационной перегрузки способствует активации парасимпатической нервной системы: мозг в этом случае получает не дофаминовое подкрепление в виде "награды" за новую порцию контента, а ощущение безопасности, которое достигается за счет снижения уровня кортизола.

Вместе с тем, предупредила специалист, важно избегать когнитивных искажений: за думскроллингом часто стоит катастрофизация, выражающаяся в убеждении "если не читаю новости – пропущу угрозу", тогда как за нездоровым отказом могут скрываться отрицание ("ничего плохого не происходит") или черно-белое мышление ("либо все знать, либо ничего").

Оптимальный объем информационного потребления, по словам психотерапевта, индивидуален для каждого человека. В качестве ориентира она рекомендует придерживаться правила 20/20/20: 20 минут новостей в утреннее время, 20 минут – в обед и 20 – вечером.

Ранее девушка из Калифорнии рассказала, что ее жизнь улучшилась после того, как она отказалась от привычки читать новости в социальных сетях. По ее словам, это позволило ей эффективнее выполнять задачи и больше уделять внимания повседневным делам.