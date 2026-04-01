Водители заметили лошадей на МКАД

Видео: Москва 24

Две лошади выбежали на Московскую кольцевую автодорогу (МКАД). Очевидцы сняли происходящее на видеою.

На кадрах видно, что лошади черной и коричневой окраски бегут по крайней левой полосе автодороги вблизи разделительного ограждения.

При этом одна из лошадей попыталась перепрыгнуть ограждение и выскочить на встречную полосу, но ей это не удалось.



Видео: Москва 24

Спустя некоторое время неравнодушные водители согнали животных на обочину. Дальнейший маршрут лошадей неизвестен.

Ранее в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказывали, что лоси чаще всего выходят из леса в городскую среду из любопытства. На поведение сохатых также может повлиять непогода. В такое время животные могут хуже ориентироваться, сбиваться с обычных маршрутов или искать более защищенные места.

