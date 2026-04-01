01 апреля, 11:58Город
Водители заметили лошадей на МКАД
На кадрах видно, что лошади черной и коричневой окраски бегут по крайней левой полосе автодороги вблизи разделительного ограждения.
При этом одна из лошадей попыталась перепрыгнуть ограждение и выскочить на встречную полосу, но ей это не удалось.
Ранее в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказывали, что лоси чаще всего выходят из леса в городскую среду из любопытства. На поведение сохатых также может повлиять непогода. В такое время животные могут хуже ориентироваться, сбиваться с обычных маршрутов или искать более защищенные места.