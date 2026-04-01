За 11 лет в Москве обновили более 30 жилых домов с гирляндами на фасадах

За 11 лет Москве обновили более 30 домов, фасады которых украшают торжественные гирлянды, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Речь идет о декоративном мотиве, который известен со времен античности и стал частью архитектурного языка города. Гирляндами украшали как элегантные дореволюционные строения, так и монументальные дома сталинского периода.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы во время ремонта бережно восстанавливают яркие архитектурные акценты, которые подчеркивают уникальный характер каждого дома.

Например, в 2022 году привели в порядок фасад дома 4 в 1-м Новоподмосковном переулке. Здание п-образной формы возвели в 1954 году в стиле советской неоклассики. Были расчищены и промыты все поверхности фасадов, заделаны трещины и восстановлены кирпичные кладки. Также специалисты выполнили антигрибковую обработку, значительно увеличивающую срок эксплуатации поверхностей, и гидрофобизацию.

Помимо этого, были отремонтированы поврежденные декоративные элементы, такие как колонны, пилястры, лепнина в виде венков и гирлянд. Фасад нижних пяти этажей оштукатурили и окрасили в лимонно-желтый цвет. Были обновлены балконы и цоколь дома, а также оконные и дверные откосы, заменены водосточные трубы и отливы.

Капитальный ремонт дома 34 на Покровке был проведен в 2023 году. Специалисты привели в порядок фасад, крышу, подъезды и подвальное помещение. Кроме того, в фонде капитального ремонта города разработали индивидуальный проект – он учитывал все нюансы строения, архитектурные элементы и колористическое решение.

Наружные стены фасада были расчищены от старой краски, а наружный штукатурный слой отремонтировали, в том числе рустованные простенки. В порядок привели кирпичную кладку, а стены, пораженные грибком или со следами намокания, обработали антисептиком. После этого фасад окрасили в "легкий зеленый" и "классический белый".

Также на угловые русты и наличники нанесли штукатурный слой и окрасили их в белый цвет. В местах общего пользования установили современные окна, а на крыше заменили обрешетку и кровельное покрытие. Чтобы уменьшить риск возникновения пожара, на деревянные элементы нанесли огнебиозащитный состав.

Фасад, крышу, подъезды, подвал и ряд инженерных систем дома 3, строения 1а, на 1-й Тверской-Ямской улице восстановили в 2025 году. Большое внимание было уделено восстановлению портрета исторического здания.

Специалисты не только расчистили фасады, отремонтировали штукатурный слой и заделали трещины, но и бережно вернули красоту архитектурному декору. Помимо этого, в местах намокания нанесли биозащитный состав, а дом окрасили в оттенки "светло-желтая пшеница" и "флорентийский коричневый". Также они заменили водосточные трубы, отремонтировали балконы и входы, заново создали цокольное покрытие.

На крыше, в свою очередь, были обновлены обрешетка, кровельное покрытие и стропила. Деревянные поверхности обработаны огнебиозащитным составом, а с помощью теплоизоляционных материалов отрегулировали температурно-влажностный режим. Также мастера привели в порядок подъезды, подвалы, системы водоотведения и центрального отопления.

