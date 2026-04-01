Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 13:08

Туризм

Россиянам разрешили заселяться в гостиницы по водительским правам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 апреля россияне получили возможность заселяться в гостиницы с помощью водительского удостоверения. Для проведения процедуры отели должны создать соответствующие условия, сообщает RT со ссылкой на опубликованный нормативный акт.

Кроме того, граждане могут подтвердить свою личность при заезде с помощью портала "Госуслуги" или биометрических данных.

Нововведения также коснулись детей. До 14 лет они могут оформить номер в упрощенном порядке по свидетельству о рождении и документам сопровождающего с нотариальным согласием от опекунов.

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут использовать свои документы, биометрию и "Госуслуги" по согласованию с родителями. Перечисленные изменения затронули только граждан России, иностранцы по-прежнему должны предъявлять паспорт.

Позднее в РФ может появиться возможность заселения в отели с помощью мессенджера MAX. Соответствующее постановление Минэкономразвития внесло в кабмин. Глава ведомства Максим Решетников подчеркнул, что сервис уже тестируется с крупными гостиницами.

В России вступили в силу новые правила бронирования и проживания в гостиницах

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика