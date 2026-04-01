Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 14:36

В мире

В КНР женщина нашла жениха на 30 лет моложе и подарила ему 600 млн рублей

Фото: 123RF.com/galka3250

Китайская 55-летняя предпринимательница Юй Вэньхун вышла замуж за мужчину на 30 лет моложе нее и подарила ему 50 миллионов юаней (600 миллионов рублей). Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Вэньхун родилась в небогатой семье на северо-востоке страны. В 18 лет она начала работать мастером по татуажу бровей, а затем открыла собственный салон красоты. В 2004 году женщина создала бизнес-империю в области косметической медицины.

Во второй половине прошлого года предпринимательница встретила Лю Юйчэна 2001 года рождения. Раньше он был моделью в ее компании. Вэньхун подарила молодому человеку автомобили Rolls-Royce и Mercedes-Benz. В марте 2026 года они поженились. В приданое жениху вошли наличные, недвижимость и люксовые автомобили на денежные средства.

За всю жизнь женщина была замужем 6 раз. Также она встречалась с 25-летним албанцем Роландо Лекаем на протяжении 10 лет.

Ранее в Индии 21-летняя Анчал Мамидвар вышла замуж за 20-летнего Сакшама Тейта, который был убит семьей девушки. Семья Мамидвар была против межкастового брака их дочери с молодым человеком. В результате отец и братья девушки выстрелили в Тейта. На похоронах Мамидвар совершила брачный обряд, нанеся куркуму на тело Тейта и синдур на свой лоб.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика