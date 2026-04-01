Лукашенко объяснил белорусским военным суть его "диктатуры"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал военным, что суть его "диктатуры" в том, что он не допускает заигрывания с подчиненными, передает агентство БелТА.

"Я же вас предупреждал, мужики, со мной это не проходит. Я хочу, чтобы вы это имели в виду. Никакого заигрывания с подчиненными я не допускал", – указал белорусский лидер.

Он добавил, что его подчиненные сами должны решать, хорошо это или плохо, и предложил определиться с этим, когда будут президентские выборы. При этом Лукашенко подчеркнул, что "врать не позволит".

"Потому что это не только наша с вами жизнь. Это жизнь наших детей и внуков, которые будут под нашим началом воевать", – объяснил президент.

Ранее Лукашенко предложил переименовать в стране кофе американо. Тогда он побывал в одном из ресторанов сети быстрого питания, а ее директор Виктория Данько показала ему, как пользоваться стендом самообслуживания. В числе предлагаемых напитков был кофе американо.

