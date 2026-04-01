Новости

Новости

01 апреля, 16:42

Политика

Лукашенко объяснил белорусским военным суть его "диктатуры"

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал военным, что суть его "диктатуры" в том, что он не допускает заигрывания с подчиненными, передает агентство БелТА.

"Я же вас предупреждал, мужики, со мной это не проходит. Я хочу, чтобы вы это имели в виду. Никакого заигрывания с подчиненными я не допускал", – указал белорусский лидер.

Он добавил, что его подчиненные сами должны решать, хорошо это или плохо, и предложил определиться с этим, когда будут президентские выборы. При этом Лукашенко подчеркнул, что "врать не позволит".

"Потому что это не только наша с вами жизнь. Это жизнь наших детей и внуков, которые будут под нашим началом воевать", – объяснил президент.

Ранее Лукашенко предложил переименовать в стране кофе американо. Тогда он побывал в одном из ресторанов сети быстрого питания, а ее директор Виктория Данько показала ему, как пользоваться стендом самообслуживания. В числе предлагаемых напитков был кофе американо.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

