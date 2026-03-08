Лукашенко рекомендовал переименовать кофе американо

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил переименовать в стране кофе американо. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы президента "Пел Первого".

Уточняется, что Лукашенко побывал в одном из ресторанов сети быстрого питания, а директор сети Виктория Данько показала ему, как пользоваться стендом самообслуживания. В числе предлагаемых напитков был кофе американо.

"Американо надо переименовать в белорусский бренд. В скобочках пока пиши американо, когда привыкнут, тогда <...>", – сказал белорусский лидер.

Данько, в свою очередь, предложила пока использовать наименование черный кофе. Лукашенко одобрил эту идею.

Ранее эксперты рассказывали, что умеренное количество кофе может оказывать положительный эффект на здоровье, однако его потребление перед сном способно спровоцировать бессонницу.

Кроме того, детям до 7 лет не рекомендуется употреблять кофе, так как в таком возрасте нервная система еще, как правило, не сформировалась полностью, и кофеин, содержащийся в напитке, легко может повысить у ребенка возбудимость, эмоциональную нестабильность.

