Бариста рассказал, какой кофе можно пить перед сном

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Умеренное количество кофе может оказывать положительный эффект на здоровье, однако его потребление перед сном способно спровоцировать бессонницу. О том, как пить и чем заменить этот напиток, рассказал шеф-бариста Евгений Ильин, сообщает Life.ru.

"Нутрициологи рекомендуют выпивать последнюю чашку не позже чем за три часа до сна. Кроме того, организму требуются время и силы, чтобы переработать кофеин и вывести его естественным путем", – пояснил специалист.

По его словам, если очень хочется выпить кофе перед сном, то лучше отдать предпочтение растворимому варианту. Дело в том, что в нем содержится меньше кофеина. Также можно рассмотреть альтернативные напитки, например из цикория, обладающего успокаивающим действием.

Говоря о пользе кофе, Ильин заметил, что в нем содержится большое количество антиоксидантов, что снижает риски ослабления иммунитета и образования опухолей. Кроме того, этот напиток также снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует улучшению ментального состояния.

Тем не менее важно знать меру и не пить больше пяти кружек кофе в сутки. В противном случае могут возникнуть тревожность, тахикардия, бессонница. Вовсе отказаться от напитка следует людям с проблемами сердечного ритма и с повышенным холестерином.

В разное время суток Ильин рекомендует отдавать предпочтение разным вариация этого напитка. Например, утром можно выпить некрепкий кофе с молоком, в обед – американо, а после ужина – эспрессо. Последний способствует улучшению пищеварения.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина назвала ферментированный кофе самым полезным для здоровья. Дело в том, что зерна, которые прошли через пищеварительную систему животного, содержат больше полезных микроэлементов и аминокислот.

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