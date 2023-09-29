Эфиопия одобрила вывоз до 2 кг кофе на человека для авиапассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Эфиопия одобрила вывоз кофе до двух килограммов на человека для вылетающих из страны. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства РФ в Аддис-Абебе со ссылкой на эфиопскую таможню.

До этого власти страны запретили авиапассажирам вывоз кофе в любом виде и количестве.

"В дополнение к ранее размещенной информации сообщаем, что таможенные власти Эфиопии уточнили предыдущее распоряжение и дали разъяснение, согласно которому пассажиры, вылетающие из страны, могут провозить до 2 килограммов кофе на человека для личного пользования", – говорится в новом сообщении ведомства.

В диппредставительстве ТАСС пояснили, что мера для пассажиров является временной. Правило не затронет коммерческий экспорт кофе из Эфиопии, который все еще продолжается.

Ранее стало известно, что Россия получила разрешение на поставку свинины в Китай. Главное таможенное управление КНР сняло ограничения на экспорт свиного мяса из России. Решение приняли, оценив риски и проанализировав системы госконтроля африканской чумы свиней (АЧС) в РФ.

