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25 сентября, 16:49

Экономика

Эфиопия запретила авиапассажирам вывоз кофе в любом виде и в любых количествах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывоз кофе в любом виде и в любых количествах, сообщили в посольстве РФ в Аддис Абеба.

Запрет будет действовать в связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка.

В диппредставительстве посоветовали россиянам учитывать данную информацию при планировании поездок во избежание неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту.

Ранее были названы продукты и напитки, которые лучше не употреблять вместе с кофе. В частности, речь идет об алкоголе, поскольку из-за такого сочетания человек не сразу чувствует, что уже опьянел.

Кроме того, не рекомендуется смешивать кофе с едой, где содержится железо, например с гречкой или орехами. Дело в том, что напиток затрудняет всасывание этого элемента. Также кофе не стоит сочетать с пряностями, а лучше вообще пить отдельно от других приемов пищи.

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