Врач предупредила о способности кофе разрушать зубы

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Кофе обладает способностью разрушать зубы. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Кофе – это кислая среда, которая повреждает эмаль. Поэтому после него нужно обязательно пить воду. К тому же кофе тянет на себя кальций и выводит его из организма, что тоже впоследствии скажется на состоянии зубов", – отметила специалист.

Если пить кофе с сахаром или сладостями, негативное воздействие на зубы усиливается. "Сладости будут являться великолепной питательной средой для бактерий. Так как эмаль под действием кислоты размягчается, им легче проникнуть и повредить ее", – предупредила диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Также кофе вызывает обезвоживание. Количество слюны уменьшается, и среда во рту становится сухой. Одна из задач слюны – убивать бактерии. Если же ее мало, патогены развиваются быстрее.

Ранее были названы продукты, употребление которых помогает очистить зубную эмаль. Для этих целей рекомендуется включать в рацион жесткие овощи и фрукты. Например, подойдут яблоки. Вместе с тем каждые шесть месяцев стоит посещать стоматолога для осмотра и очистки зубов от камней.

