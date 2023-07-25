Стоматолог назвал самые частые ошибки при чистке зубов

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Неподходящая щетка, спешка, игнорирование зубных нитей, а также злоупотребление ополаскивателем с хлоргексидином относятся к наиболее частым ошибкам при чистке зубов. Об этом Москве 24 рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

По его словам, зачастую люди совершают ошибку, когда выбирают щетки неподходящей жесткости для гигиены полости рта.





Алексей Антипенко врач-стоматолог Мягкая щетка обычно предназначена для людей с воспалительными заболеваниями десен и пародонтом. Она очень эластичная и не в состоянии убрать ни мягкий, ни плотный налет, ни тем более камень. Жесткая щетка, наоборот, повреждает десну, из-за чего со временем возможно истирание шеек и оголение корней зубов. Поэтому средняя щетка – лучший выбор.

Кроме того, на гигиену полости рта рекомендуется выделять не менее трех минут. Если слишком торопиться, то человек рискует не отчистить остатки пищи, мягкий налет и скопившиеся бактерии.

"Еще одна распространенная ошибка – это отсутствие внимания к задним зубам при чистке полости рта. Почему-то большинство людей чистят передние зубы, которые видно при разговоре и при улыбке. Они думают: что видно, то и надо чистить, а то, что где-то сзади, оно само по себе как-то проживет. Но это неправильно", – подчеркнул специалист.





Алексей Антипенко врач-стоматолог На задних зубах в силу их анатомической сложности и особенностей есть очень много бороздок (фиссур) и ямочек. Именно в них чаще всего скапливаются остатки пищи. Рано или поздно в таких естественных углублениях, которые не очищаются, появляются кариозные поражения. Со временем там развивается кариозная полость.

Следующая распространенная ошибка заключается в отказе от использования зубных нитей. Кроме того, особенно внимательными нужно быть людям с винирами (накладками, заменяющие внешний слой зубов), имплантами, брекетами и коронками. Им не стоит забывать об использовании специального ирригатора для качественного очищения зубов. Вместе с тем абсолютно всем людям необходимо обращать внимание на то, какой ополаскиватель для рта они покупают.



"Ополаскивать – хорошая вещь. Но нужно обязательно смотреть на состав. Если в ополаскивателе есть хлоргексидин, то пользоваться им можно не более десяти дней. У нас микрофлора в полости рта находится в состоянии равновесия. Когда мы одни микробы подавили антисептиком, начинают активизироваться другие. В этом случае человек рискует получить такие неожиданные заболевания, как, например, кандидоз полости рта", – предупредил стоматолог.

Проверить, насколько хорошо почищены зубы, можно самостоятельно в домашних условиях. Для этого необходимо приобрести в аптеке специальные индикаторные таблетки для зубного налета, которые стоят недорого.





Алексей Антипенко врач-стоматолог Сначала вы чистите зубы как привыкли. Потом берете эту таблетку и разжевываете в течение минуты. Размазываете ее языком по зубам. Далее сплевываете, берете стакан воды, интенсивно полощете полость рта и после этого смотрите в зеркало. Там, где у вас есть недоработки в чистке, вы увидите красное, фиолетовое, пурпурное окрашивание в зависимости от того, таблетки какого бренда вы купили.

Ранее были названы причины, из-за которых человека может беспокоить повышенная чувствительность зубов. Среди них, например, употребление кислой или сладкой пищи. Следует учитывать, что такие продукты фактически изнашивают зубную эмаль. Кроме того, проблема может появиться на фоне неверно подобранной пасты. В частности, речь идет про абразивные чистящие средства, применяемые для отбеливания зубов. Они тоже провоцируют износ эмали. Также чувствительность может повышаться из-за дефицита витаминов и микроэлементов, стрессов и воспаления височно-челюстного сустава.

