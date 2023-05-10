Врач назвал продукты, разрушающие зубы в пожилом возрасте

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Кислые и сладкие продукты, а также чередование горячей и холодной пищи будут негативно сказываться на эмали зубов пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Нужно исключить избыточное количество сладких продуктов. Они провоцируют рост патогенной микрофлоры, которая разрушает эмаль зубов снаружи", – предупредил эксперт.

Также эмаль зубов пожилых людей может пострадать из-за резкой смены температур продуктов.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Допустим, человек поел салат из холодильника и следом выпил горячий чай. Резкий перепад температуры постепенно приведет к тому, что в зубах могут появиться микротрещины, куда способна проникнуть патогенная микрофлора.

"Кислые продукты точно так же могут негативно влиять на эмаль зубов. Понятно, что, если мы один раз выпьем апельсиновый сок, ничего такого не произойдет. Но если мы постоянно станем его употреблять, то процент того, что эмаль будет постепенно разрушаться, будет выше", – предупредил Арзамасцев.

Сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте помогут молочные, кисломолочные продукты и зеленые овощи, которые содержат много кальция, отметил диетолог.

"Также важна клетчатка. Когда человек потребляет ее, ест свежие овощи, во время процесса жевания улучшается доступ крови и полезных веществ к деснам. Получается такой естественный массаж. Кроме того, идет естественная очистка зубов от налета, каких-то микроорганизмов", – заключил нутрициолог.

Ранее россиян предупредили о привычках, которые негативно воздействуют на здоровье зубов. В частности, к их разрушению способно привести использование деревянных зубочисток. Дело в том, что таким инструментом легко травмировать десну. Это может привести к ее воспалению и присоединению инфекции. Кроме того, опасность для зубов представляет привычка грызть ручки, семечки и ногти.

