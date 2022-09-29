Стоматолог назвал продукты, отбеливающие зубы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Челюстно-лицевой хирург, стоматолог-имплантолог, ортопед Илья Коробков заявил, что для отбеливания зубов прежде всего следует очистить их от налета, а этому помогают продукты, которые могут присутствовать в ежедневном рационе человека, сообщает сайт "Аргументы и факты".
В перечень отбеливающих зубы продуктов входят сельдерей, репа и дайкон. По словам эксперта, в них не отмечается большого количества кислот, при этом они содержат много клетчатки, что полезно и для всего ЖКТ.
"Кроме того, привычка есть твердые овощи в сыром виде служит регулярному массажу десен, что хорошо отражается на состоянии всех тканей полости рта", – рассказал Коробков.
Также стоматолог особо выделил морковь, сладкий перец и брокколи. Он уточнил, что в сыром виде они содержат большое количество витамина С и кальция, что способствует сохранению свежести дыхания и белизны эмали.
Естественно отбеливают зубы также цитрусовые. По словам врача, рекомендуется 1–2 раза в день разжевывать ломтик апельсина, лимона или грейпфрута вместе с кожурой, а после чего следует прополоскать рот щелочной минеральной водой для нейтрализации кислот. Если же такие фрукты противопоказаны в рационе, можно после еды жевать их высушенную корочку.
Также для поддержания нормального состояния зубов стоматолог посоветовал включать в рацион имбирь, твердые сорта яблок и клубнику.
"Можно также размять пару ягод и почистить массой зубы, как обычной пастой. Один раз в день такой процедуры будет достаточно, чтобы поддерживать естественную белизну улыбки", – отметил эксперт.
Ранее стоматолог-имплантолог Илья Усачев заявил, что некачественное отбеливание зубов, выполненное в домашних условиях, в крайних случаях может привести к необходимости их удаления.
Усачев отмечал, что сегодня существует большое количество различных программ отбеливания зубов. Одна из них – Zoom, которая почти не имеет побочных эффектов в отличие от домашних способов отбеливания.
"Доктор 24": зубная щетка
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: