Стоматолог назвала неочевидные причины появления кариеса

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Обычно кариес возникает из-за плохой гигиены рта, злоупотребления сладким, проблем с желудком или наследственности, однако есть и неочевидные причины его появления, например стресс. Об этом "Ленте.ру" рассказала стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди.

Так, при стрессе, агрессии или других негативных эмоциях человек, стараясь скрыть свое психологическое состояние, неосознанно напрягает мышцы лица и сжимает зубы. В итоге это приводит к истиранию эмали.

Кроме того, кариес может развиться из-за плохого сна или проблем со слюнными железами. В первом случае проблема заключается в том, что при недосыпе организм просто не успевает выработать достаточное количество антител и цитокинов, необходимых для борьбы с воспалениями и инфекциями. Что же касается слюны, то при недостаточном ее количестве или чрезмерной вязкости падает ее способность защищать эмаль.

"Важно выяснять причины плохого здоровья зубов, и, если они кроются в психосоматике, работать и с ними. Однако даже в этих случаях без помощи стоматолога не обойтись", – подытожила специалист.

Ранее хирург-имплантолог Юлиана Романова дала советы по уходу зубами сладкоежкам. По ее словам, таким людям, помимо стандартной гигиены полости рта, следует использовать дополнительные средства для ухода в виде гигиенических пенок и реминерализирующих гелей, а также регулярно посещать стоматолога.

