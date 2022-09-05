Стоматолог рассказала, о чем может говорить неприятный запах изо рта

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Причиной плохого запаха изо рта может стать множество факторов, в частности воспалительные процессы и неправильная гигиена ротовой полости, рассказала врач-стоматолог Алена Бубнова. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, неприятный запах изо рта может возникнуть у ребенка, если он не чистит зубы.

"Неприятный запах из полости рта называется галитоз. Появляется он из-за того, что частицы пищи, оставаясь на зубах, языке, щеках и небе, являются пищей для микроорганизмов, которые формируют на поверхности зуба микробную бляшку", – пояснила Бубнова.

Также, уточнила она, галитоз может быть проявлением протекающего в полости рта воспалительного процесса.

"Причины неприятного запаха разнообразны: от остатков еды на зубах и деснах до более серьезных заболеваний, таких как кариес и пульпиты", – рассказала специалист.

Ранее американский диетолог Эрик Берг рассказал, как избавиться от неприятного запаха изо рта. По словам специалиста, борьба с запахом обусловлена в первую очередь поиском причины явления. В частности, чеснок и лук могут вызывать неприятный аромат из-за наличия серы в составе. От него можно избавиться с помощью мяты и петрушки.