Стоматолог рассказал о последствиях некачественного отбеливания зубов

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Некачественное отбеливание зубов, выполненное в домашних условиях, в крайних случаях может привести к необходимости их удаления. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на стоматолога-имплантолога Илью Усачева.

"Отбеливанием надо заниматься у специалиста, иначе это может привести к нежелательным последствиям. <...> Основные неприятные последствия <...> включают в себя как банальное изменение цвета эмали на любой другой отличный от белого, так и повреждение непосредственно самой эмали зубов", – рассказал специалист.

По его словам, даже повреждения эмали достаточно, чтобы потребовалась помощь врача. При этом иногда бывают случаи, когда помочь уже никак нельзя, поэтому зубы приходится удалять.

Усачев отметил, что сегодня существует большое количество различных программ отбеливания зубов. Одна из них – Zoom, которая почти не имеет побочных эффектов в отличие от домашних способов отбеливания.

Ранее стоматолог Вячеслав Минко предупредил о вреде использования зубных щеток с жесткой щетиной. Это чревато ухудшением состояния эмали и повышением чувствительности зубов. Также он рекомендовал не использовать слишком абразивные пасты.

