Стоматолог рассказал о вреде жестких зубных щеток

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Использование зубных щеток с жесткой щетиной чревато ухудшением состояния эмали и повышением чувствительности зубов. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал врач-стоматолог Вячеслав Минко.

"Некоторые считают: чем жестче щетка, тем лучше зубам. На самом деле жесткие щетки использовать нельзя, они слишком агрессивно царапают эмаль, в результате чего зубы могут стать гиперчувствительными", – объяснил специалист.

Также, по его словам, важно обращать внимание на абразивность паст, в противном случае их использование может закончиться нарушением структуры зубной эмали. Минко уточнил, что оптимальный выбор – паста с RDA-индексом 75 и ниже.

Если же чувствительность зубов все же повысилась, то решить проблему способна корректировка питания. Из рациона потребуется исключить слишком сладкие и кислые продукты, а также очень холодные и острые блюда.

Ранее хирург Амина Кибишева призвала не игнорировать боль в зубах и глазах, так как это может быть симптомом серьезного заболевания. По ее словам, боль может быть вызвана воспалением тройничного нерва, что свидетельствует о заболевании сосудов, вирусном поражении нерва, опухоли или ущемлении височно-нижнечелюстного сустава.

