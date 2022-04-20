Врач рассказала, что боль в зубах или глазах может быть признаком серьезного заболевания

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Боль в зубах и глазах нельзя игнорировать, так как это могут быть симптомы серьезного заболевания. Об этом рассказал челюстно-лицевой хирург Амина Кибишева в беседе с "Пятым каналом".

Она рассказала, что начинающийся возле глазной орбиты тройничный нерв разделяется на три основные ветви – глазную, верхнечелюстную и нижнечелюстную. Боль в зубах и глазах, отметила Кибишева, может возникать из-за его воспаления.

Воспаление, в свою очередь, может возникнуть из-за заболевания сосудов, вирусного поражения нерва или инфекционного заболевания, опухоли, ущемления височно-нижнечелюстного сустава из-за травмы. Боль может быть вызвана отитом или синуситом.

Кибишева добавила, что воспаление тройничного нерва поддается медикаментозной терапии на ранней стадии. Она призвала не игнорировать кратковременные, но регулярно возникающие боли в зубах и глазах, а сразу обратиться к неврологу и стоматологу.

Ранее клинический психолог, доктор Майрав Коэн-Цион рассказала, что в идеале человек должен засыпать через 10 минут, максимум на это может уходить 20 минут. В противном же случае можно говорить о проблемах со сном. При регулярных проблемах эксперт посоветовала обратиться к врачу-сомнологу.

