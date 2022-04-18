Психолог назвала признак проблем со сном

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Стоит говорить о проблемах со сном, если людям для засыпания требуется больше 30 минут. Об этом сообщает "Газета.ру".

Клинический психолог, доктор Майрав Коэн-Цион рассказала, что в идеале человек должен засыпать через 10 минут, максимум на это может уходить 20 минут. Долгое засыпание, отметила специалист, может стать причиной ощущения недосыпа и сильной усталости на следующий день.

При регулярных проблемах эксперт посоветовала обратиться к врачу-сомнологу. Она также рекомендовала прислушиваться к своему телу, а не к зевоте.

"Если вы не чувствуете себя достаточно сонным, чтобы заснуть, попробуйте немного подождать, пока не откроются ваши личные "врата сна", которые сделают засыпание намного проще и быстрее", – посоветовала она.

Ранее врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник "РЖД-Медицина" Екатерина Мисевич рассказала, что состояние разбитости по утрам может быть связано сразу с несколькими проблемами со здоровьем. В частности, астения – состояние упадка физических и психических сил при минимальной нагрузке. Чувство характеризуется субъективным ощущением снижения уровня жизненной энергии на 30–50%.

