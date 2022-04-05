Психотерапевт назвала три причины состояния разбитости по утрам

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Состояние разбитости по утрам может быть связано сразу с несколькими проблемами со здоровьем. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник "РЖД-Медицина" Екатерина Мисевич.
В частности, астения – то состояние упадка физических и психических сил при минимальной нагрузке. Чувство характеризуется субъективным ощущением снижения уровня жизненной энергии на 30–50%. По словам врача, астения может быть признаком нарушением баланса между работой и отдыхом, расстройства адаптации, органического поражения головного мозга.
Как отметила врач, признаками депрессии могут быть ранние пробуждения в 3–5 утра без будильника, подавленное настроение в первой половине дня на протяжении двух недель, чувство собственной несостоятельности, вины, с утратой прежних интересов и мотивации выполнять привычные дела.
Психотерапевт назвала в качестве еще одной причиной состояния разбитости по утрам тревожное расстройство.
"Мозг дает сигнал: "вокруг опасно", вегетативная нервная система переходит в режим повышенной возбудимости. Каждый орган от макушки до кончиков пальцев готовится активизировать способность человека убежать или защититься. Постоянное напряжение, повышенный тонус мышц могут нарушить и ночной сон, не дают расслабиться – это и является причиной разбитости по утрам", – пояснила Мисевич.
Чтобы понять, в чем причина ощущения усталости с самого утра, эксперт рекомендовала обратиться к психотерапевту.
Ранее психолог семейного центра "Планета семьи" Анна Тигай рассказала, как справиться с хандрой. Первое, что следует сделать, – помочь организму восстановиться после зимы. Для этого можно включить в рацион большое количество овощей и фруктов. Не помешают прогулки и физическая активность, отмечает Тигай. Кроме того, улучшить настроение и самочувствие поможет генеральная уборка и избавление от ненужных вещей.
В свою очередь, семейный психолог Ольга Латынцева рассказала, как снизить тревожность в условиях информационного шума. По ее словам, на данный момент лучше всего ограничить количество источников информации. Также важно создать комфорт вокруг себя: носить мягкую теплую обувь или одежду, пить успокаивающий чай. Нелишними будут и медитативные практики.
"Доктор 24": тревожность
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