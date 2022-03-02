Психолог рассказала, как справиться с хандрой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За зиму организм человека истощается, из-за этого он может ощущать хандру. Так, с начала года в столичные семейные центры с этой проблемой обратились больше 500 горожан. О том, как справиться с мрачным настроением и настроить себя на весенний лад, Москве 24 рассказала психолог семейного центра "Планета семьи" Анна Тигай.
Первое, что следует сделать, – помочь организму восстановиться после зимы. Для этого можно включить в рацион большое количество овощей и фруктов: они помогут восстановить баланс витаминов в организме. Нелишним будет сдать анализы, чтобы понять, каких микроэлементов не хватает.
Не помешают прогулки и физическая активность, отмечает Тигай. Если времени, чтобы погулять, нет, то можно изменить маршрут между работой и домом так, чтобы ходить по улице приходилось больше. Между тем такие активности, как фитнес, йога, зумба, волейбол и теннис, способствуют выработке нейромедиаторов, которые улучшают самочувствие и поднимают настроение.
Улучшить настроение и самочувствие поможет генеральная уборка и избавление от ненужных вещей, считает психолог. В этом вопросе эффективным может оказаться общение с друзьями и родственниками, смена обстановки или деятельности. Например, можно съездить в другой город, сходить на выставку или записаться в спортивную секцию.
При этом, как утверждает специалист, в стремлении справиться с хандрой важно прислушиваться к своим чувствам. Так, резкие перемены могут стать источником дополнительного стресса. Вводить новые привычки следует постепенно. Если самостоятельно справиться с подавленным настроением не получается, то стоит обратиться к психологу, заключила Тигай.
Ранее семейный психолог Ольга Латынцева рассказала, как снизить тревожность в условиях информационного шума. По ее словам, на данный момент лучше всего ограничить количество источников информации. Также важно создать комфорт вокруг себя: носить мягкую теплую обувь или одежду, пить успокаивающий чай. Нелишними будут и медитативные практики.
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