Психолог рассказала, как побороть стресс из-за шестидневной рабочей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дыхательные практики помогут справиться с перенапряжением и стрессом в период шестидневной рабочей недели, заявила кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Психологического института Российской академии образования (РАО) Татьяна Попова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В этом случае хорошо помогает практика, называемая "треугольник". Мы мысленно себе рисуем равнобедренный треугольник, вдыхаем и начинаем считать, до скольких нам удобно. Например: вдох на счет три, потом задержка дыхания на три и выдох на три. Дальше пробуем сделать на четыре или на шесть. Находим для себя комфортный темп. Делаем три раза", – рассказала специалист.

Попова отметила, что данное упражнение, выполненное от трех до пяти раз, улучшает насыщение крови кислородом, что способствует отладке работы головного мозга, а также кровеносной и нервной систем. Кроме того, не стоит забывать о здоровом сне, прогулках и физических нагрузках, которые значительно улучшают психоэмоциональное состояние.

"Можно найти для себя что-то, чтобы наше тело могло переработать эту энергию. Творчество, спорт, теплое общение с близкими людьми или с домашними питомцами – именно то, что подарит вам ресурс", – добавила Попова.

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