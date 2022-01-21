Психолог рассказала о влиянии объятий на иммунитет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

21 января отмечается Международный день объятий. По этому случаю специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Радина рассказала Москве 24, чем объятия полезны для организма.

"Первое, на что способны объятия – укрепление иммунитета. Это обусловлено тем, что телесный контакт стимулирует выработку определенной группы гормонов, отвечающих за борьбу с инфекциями. Речь идет в том числе и об окситоцине, который также называют "гормоном объятий": он уменьшает воспаления и ускоряет заживление ран", – заявила Радина.

Другое полезное свойство – снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это обусловлено снижением кровяного давления, вызванного химическим процессом в организме, в котором также участвует окситоцин, отмечает психолог. А эндорфин (гормон радости. – Прим. ред.), вырабатываемый под действием объятий, способен действовать как обезболивающее.

Физические прикосновения дают и другие положительные эффекты, отмечает Радина. Например, они способствуют нормализации сна из-за снижения уровня стресса и тревоги, помогают бороться со страхами и дают ощущение безопасности.

"Исследования, проведенные в детских домах, доказали, что ребенок, которому недостает тактильного контакта, испытывает затруднения в развитии (позже начинает ходить или говорить). Кстати, именно поэтому природой заложено так, что целью грудного вскармливания является не только питание младенца, но и установление физической связи между ним и матерью", – отметила Радина.

Кроме того, исследования показали, что в тех союзах, где муж и жена часто обнимаются, брак длится дольше. Когда супруги прикасаются друг к другу, они поддерживают связь между собой и укрепляют доверие.

По словам психолога, есть люди, которым физические прикосновения неприятны – это вызвано дефицитом эмоционального контакта с родителями в детстве и наложенным взрослыми запрета на выражение чувств. Таким людям во взрослом возрасте испытывают трудности в общении.

В октябре прошлого года в Москве открылся новый консультативный Центр психического здоровья на базе московской поликлиники № 220. Это второе учреждение в структуре городского здравоохранения, предоставляющее жителям столицы бесплатные консультации психотерапевтов и медицинских психологов. Обратиться за помощью в Центр могут жители столицы, страдающие от тревожных состояний, различных фобий, депрессивных настроений, навязчивых страхов, ипохондрических нарушений и ряда других проблем.

