Психолог рассказал, как поверить в себя

Фото: depositphotos/fizkes
Успех в любом начинании зависит от финансов, знакомств и удачи, однако один из главных факторов – осознание своих возможностей и убежденность в собственной позиции, рассказал Москве 24 специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.
По его словам, уверенность в себе – это позитивное представление о личных качествах, навыках и ценностях. Психолог подчеркнул, что такой взгляд дает опору в любой непростой ситуации. Хакимов отметил, что без уверенности в себе движение вперед либо невозможно, либо малоэффективно.
"Как и вся основа нашего внутреннего мира, эта сфера формируется в детстве. Зачастую человек видит себя через призму окружающих. И то, что закладывается в голову ребенку, его отношение к себе самому, будет определять в дальнейшем всю его жизнь", – сказал Хакимов.
При этом деструктивное воспитание, чрезмерно директивная позиция родителей приводят к неверию в себя в будущем. По его словам, на самооценку человека влияет и уверенность в себе родителей. Если взрослые проявляют признаки низкой самооценки, то их дети могут перенять эти модели.
Жестокое обращение в семье и буллинг в школе могут привести в выученной беспомощности, когда человек не имеет силы что-либо изменить.
Научиться ставить более значимые цели и получить удовольствие от достижения задач поможет позитивное самовосприятие. Психолог советует фиксировать свои достижения и победы.
"Это может быть качественно выполненный проект, за который похвалил начальник, освоенный навык резьбы по дереву, хорошо проведенное выступление на конференции. Делайте отметки на листе бумаги или в специальном дневнике", – рассказал Хакимов.
Эффективным в приобретении уверенности в себе является прояснение своих сильных качеств и тех черт личности, которые позволяют двигаться вперед.
"Нет ничего зазорного в том, чтобы хвалить себя и осознавать свои достоинства. Для этого можно опросить знакомых и близких родственников, пусть дадут важную обратную связь", – рекомендовал Хакимов.
По его словам, часто люди не замечают в себе сильные качества. При этом психолог советует проговаривать их вслух, чтобы почувствовать их значимость.
Хакимов рекомендовал ответственно подходить к выбору круга общения. Он отметил, что важно выбрать людей, которые будут источником идей и эмоций. При этом стоит избегать токсичных и недовольных жизнью людей.
Хакимов также подчеркнул, что следует изменить стиль в одежде, прическу или привычки, чтобы собраться с духом. Он отметил, что сам факт перемен будет мотивировать на дальнейший прогресс.
Значимым стимулом будет физическое и интеллектуальное самосовершенствование: поддержание и улучшение формы, новые знания. Мелкие хобби, рисование, литература или танцы помогут выйти из зоны комфорта и добиться успехов на новом поле.
Хакимов подчеркнул, что самоуважение и личные достижения человека являются результатом осмысленных действий человека. Он напомнил, что для достижения каких-то целей необходимо приложить усилия.
Ранее бизнес-психолог Яна Лейкина рассказала, что вернуть продуктивность сотрудников после длинных выходных можно с помощью постановки краткосрочных целей, проведения мозговых штурмов и неформального общения. По ее словам, в первые дни важно устраивать мозговые штурмы и обмены идеями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: