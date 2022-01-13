Психолог рассказал, как поверить в себя

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Успех в любом начинании зависит от финансов, знакомств и удачи, однако один из главных факторов – осознание своих возможностей и убежденность в собственной позиции, рассказал Москве 24 специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

По его словам, уверенность в себе – это позитивное представление о личных качествах, навыках и ценностях. Психолог подчеркнул, что такой взгляд дает опору в любой непростой ситуации. Хакимов отметил, что без уверенности в себе движение вперед либо невозможно, либо малоэффективно.

"Как и вся основа нашего внутреннего мира, эта сфера формируется в детстве. Зачастую человек видит себя через призму окружающих. И то, что закладывается в голову ребенку, его отношение к себе самому, будет определять в дальнейшем всю его жизнь", – сказал Хакимов.

При этом деструктивное воспитание, чрезмерно директивная позиция родителей приводят к неверию в себя в будущем. По его словам, на самооценку человека влияет и уверенность в себе родителей. Если взрослые проявляют признаки низкой самооценки, то их дети могут перенять эти модели.

Жестокое обращение в семье и буллинг в школе могут привести в выученной беспомощности, когда человек не имеет силы что-либо изменить.

Научиться ставить более значимые цели и получить удовольствие от достижения задач поможет позитивное самовосприятие. Психолог советует фиксировать свои достижения и победы.

"Это может быть качественно выполненный проект, за который похвалил начальник, освоенный навык резьбы по дереву, хорошо проведенное выступление на конференции. Делайте отметки на листе бумаги или в специальном дневнике", – рассказал Хакимов.

Эффективным в приобретении уверенности в себе является прояснение своих сильных качеств и тех черт личности, которые позволяют двигаться вперед.

"Нет ничего зазорного в том, чтобы хвалить себя и осознавать свои достоинства. Для этого можно опросить знакомых и близких родственников, пусть дадут важную обратную связь", – рекомендовал Хакимов.

По его словам, часто люди не замечают в себе сильные качества. При этом психолог советует проговаривать их вслух, чтобы почувствовать их значимость.

Хакимов рекомендовал ответственно подходить к выбору круга общения. Он отметил, что важно выбрать людей, которые будут источником идей и эмоций. При этом стоит избегать токсичных и недовольных жизнью людей.

Хакимов также подчеркнул, что следует изменить стиль в одежде, прическу или привычки, чтобы собраться с духом. Он отметил, что сам факт перемен будет мотивировать на дальнейший прогресс.

Значимым стимулом будет физическое и интеллектуальное самосовершенствование: поддержание и улучшение формы, новые знания. Мелкие хобби, рисование, литература или танцы помогут выйти из зоны комфорта и добиться успехов на новом поле.

Хакимов подчеркнул, что самоуважение и личные достижения человека являются результатом осмысленных действий человека. Он напомнил, что для достижения каких-то целей необходимо приложить усилия.

Ранее бизнес-психолог Яна Лейкина рассказала, что вернуть продуктивность сотрудников после длинных выходных можно с помощью постановки краткосрочных целей, проведения мозговых штурмов и неформального общения. По ее словам, в первые дни важно устраивать мозговые штурмы и обмены идеями.

