Психолог рассказала, как вернуть продуктивность сотрудников после праздников

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Вернуть продуктивность сотрудников после длинных выходных можно с помощью постановки краткосрочных целей, проведения мозговых штурмов и неформального общения. Об этом сообщает News.ru.
Бизнес-психолог Яна Лейкина посоветовала руководителям не задерживать коллег после окончания первого рабочего дня.
"Нужно поставить привлекательные цели на первый месяц – например, до конца января: что успеть, на что обратить внимание. Важно поставить цели на квартал или на следующий год, чтобы понять, для чего нужно продуктивно включиться в трудовую деятельность", – отметила Лейкина.
По ее словам, в первые дни важно устраивать мозговые штурмы и обмены идеями. Она подчеркнула, что во время общения у людей вырабатывается окситоцин, способствующий креативности. К тому же психолог считает, что оживленная рабочая атмосфера может положительно повлиять на трудовую мотивацию.
Эксперт также посоветовала в первые рабочие дни указать сотрудникам на положительные стороны начала работы, а также дать возможность пообщаться на личные темы.
Ранее преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета Мария Климакова предупредила россиян о необходимости адаптации к работе после новогодних каникул. Психолог добавила, что в первые рабочие дни важно брать перерывы.
Эксперт рассказал, как вернуться в привычный режим после праздников
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