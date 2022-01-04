Объятия способствуют выработке гормонов – психотерапевт

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Врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Жанна Гарданова рассказала о роли объятий в человеческих отношениях. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Что происходит во время объятий? Во-первых, повышается уровень доверия между людьми. Во-вторых, вырабатываются гормоны радости – эндорфины", – заявила эксперт.

Специалист отметила, что объятия также имеют большое социальное значение, поскольку люди входят в ближнюю зону друг друга. Однако если человек похлопывает другого по спине, речь идет о снисходительном отношении.

Жанна Гарданова добавила, что для людей-кинестетиков объятия особенно важны, как и для детей, в то время как аудиалы и визуалы предпочитают отказываться от них, поскольку расценивают это как вторжение в личное пространство.

Ранее психотерапевт сервиса "СберЗдоровье" Гурген Хачатурян рассказал, как с помощью художественных фильмов добиться преодоления сложных жизненных ситуаций и депрессий. Кинотерапия как отдельное направление как правило применяется в группах и длится минимум месяц.