Психолог рассказал, как встретить Новый год без разочарований

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Прожить яркие и насыщенные активностью моменты в Новый год можно с помощью окружающих людей и хорошего отдыха. Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал Москве 24, как прожить праздник без разочарований.

Эксперт отметил, что большое количество забот перед Новым годом выматывает, поэтому для правильной расстановки приоритетов необходимо заранее составить список покупок и дел.

"Главное в празднике – хорошо проведенное время в кругу близких и друзей, положительные эмоции, живое общение и яркие впечатления. Идеальность – мешающая наслаждению фикция. Постарайтесь сосредоточиться на процессе, а не на форме", – посоветовал Хакимов.

Он также рекомендовал не нагружать себя домашними обязанностями, а просто поймать витающее в воздухе особенное настроение.

"Хочется спокойного праздника – останьтесь дома и посмотрите какой-нибудь концерт за столом. Желаете шумного окружения – можно пойти с друзьями в парк или центр города, где всегда оживленно", – добавил психолог.

Хакимов также посоветовал сделать себе подарок: купить долгожданную вещь или билет на интересное мероприятие. По его словам, нужно четко заявлять о своих желаниях, а не пренебрегать ими в угоду другим людям.

Он также призвал не забывать о хороших моментах, которые произошли в этом году. Можно расписать планы и на следующий год, структурно их оформив. При этом эксперт предостерег от фантазий, которые практически не могут исполниться.

По его словам, нужно создавать традиции самостоятельно.

"Это могут быть как вечера комедий, которые любят многие семьи, так и что-то уникальное лично для вас. Встреча с близкими в любимом кафе, редкое блюдо, которое подается к столу только в этот день, совместная игра с друзьями", – говорится в сообщении.

Если человек ощущает потребность в поддержке или хочет выговориться, можно обратиться к специалистам Московской службы психологической помощи населению. Кроме того, круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи +7 (495) 051 и чат психологической поддержки.

Ранее психолог Любовь Крушинских рассказала о симптомах, свидетельствующих о наличии предновогоднего депрессивного состояния. По ее словам, для многих людей новогодние праздники связаны с детским ожиданием чуда, поскольку внутренний ребенок каждого человека ждет этого чуда и радости. Однако, как она подчеркнула, иногда чудо не случается, поскольку люди забывают в себе этих детей.

