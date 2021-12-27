Психолог назвала симптомы "предновогодней депрессии"

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Психолог "СМ-Клиника" Любовь Крушинских рассказала о симптомах, свидетельствующих о наличии предновогоднего депрессивного состояния. Также она дала несколько советов, как с ними справиться, сообщает газета "Известия".

По ее словам, для многих людей новогодние праздники связаны с детским ожиданием чуда, поскольку внутренний ребенок каждого человека ждет этого чуда и радости. Однако, как она подчеркнула, иногда чудо не случается, поскольку люди забывают в себе этих детей.

"Детей, которые радовались мандаринам, шоколадкам, игрушкам, маминым тортикам и пирогам. А вместо этих простых радостей стали по-взрослому подводить итоги, ставить цели и задачи на будущий год", – пояснила Крушинских.

По ее словам, некоторые люди часто перед праздниками впадают в сложное эмоциональное состояние, похожее на депрессию или депрессивное расстройство. Она назвала несколько симптомов такого состояния – это отсутствие жизненной энергии, пониженное настроение, склонность к уединению, разочарование, отчаяние, перепады настроения и беспокойный сон.

Специалист подчеркнула, что такое депрессивное состояние чаще всего наступает, когда затрачено слишком много сил на достижение каких-либо целей, а результат не доставляет удовольствия, либо он слишком мал по сравнению с вложениями.

Еще одной причиной может стать то, что у человека было слишком много ожиданий от других людей, а произошло разочарование, предательство или расставание.

"Перед Новым годом принято подводить итоги, особенно в последнее время: "А чего я достиг в этом году?" Это делают большинство компаний и организаций. На некоторых это сказывается положительно: мотивирует работать еще усерднее, помогает появлению новых идей. Но иногда такое соревнование ввергает человека в состояние разочарования в самом себе", – объяснила Крушинских.

В этом случае она рекомендует извлечь правильные уроки из ситуации, поскольку негативный опыт – тоже полезен и им важно правильно воспользоваться. Праздники психолог советует посвятить восстановлению.

Она призывает бережно относиться к самому себе и, подводя итоги, задавать себе вопросы: "что я узнал нового о себе?", "на что я опирался и как преодолевал трудности?", "кого я могу поблагодарить за помощь?", "за что я могу поблагодарить себя?","как я заботился о себе, чтобы у меня были силы?".

Крушинских также советует написать письмо самому себе в прошлый год с юмором и симпатией, а потом и письмо в Новый год с дружескими пожеланиями. Новогодние праздники она называет временем принятия и отпускания того, что нельзя изменить.

"Открывайте для себя мелочи и радуйтесь как дети: катайтесь на коньках и лыжах, чувствуйте запах мандаринов и корицы, готовьте всякие вкусности и угощайте соседей – будет повод познакомиться, ведь Новый год это праздник детства", – заключила психолог.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Виктория Жаденова рассказала, что одной из основных причин стресса и тревожности являются социальные сети. Люди, проводящие в них час и более, чаще сталкиваются с тревогой и депрессией из-за постоянного сравнения с другими людьми.

