Психотерапевт назвала пять самых распространенных причин тревоги

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Врач-психиатр, психотерапевт Виктория Жаденова в беседе с Москвой 24 назвала пять самых распространенных причин, повышающих уровень тревожности.

По словам специалиста, одна из основных причин стресса и тревожности – социальные сети. Люди, проводящие в них час и более, чаще сталкиваются с тревогой и депрессией из-за постоянного сравнения с другими людьми.





Виктория Жаденова врач-психиатр, психотерапевт В соцсетях обычно выкладывают только лучшие события. У того, кто за этим наблюдает, все время появляется ощущение, что он немножко недотягивает, что провоцирует тревогу, желание что-то изменить.

Эксперт советует проводить в соцсетях меньше времени и постараться не сравнивать себя с другими людьми.

Другая, не менее распространенная причина – неправильное питание, говорит врач. "Употребление острой пищи, очень калорийной, мучного, сладкого может вызывать гиперактивность и тревогу", – рассказала эксперт в интервью телеканалу "Доктор 24".

По словам специалиста, гораздо более полезна средиземноморская диета. Рыба, креветки, другие морепродукты, богатые омегой-3, снижают тревожность и очень благоприятно влияют на нервную систему, говорит врач.

Еще одной распространенной причиной тревоги являются нарушения сна, объясняет психиатр. "Когда у человека наблюдаются трудности засыпания, дробный сон, он не высыпается, не вырабатывается серотонин, мелатонин и человек физиологически начинает ощущать раздражение, тревожность, снижение настроения, гневливость, злобность", – говорит эксперт.

Чтобы снизить тревогу, специалист советует ложиться спать не позже 22–23 часов. При этом для хорошего самочувствия человеку рекомендуется спать 7–8 часов, уточняет Жаденова.





Виктория Жаденова врач-психиатр, психотерапевт Кофе и энергетики – это напитки, которые повышают тонус. В них содержится кофеин, таурин. Химически происходит реакция как при тревоге: сужение сосудов, учащение сердцебиения, дыхания.

Жаденова советует заменить кофе физическими нагрузками: делать с утра зарядку, приседания, легкую пробежку. Это, по словам специалиста, не только повышает тонус, но еще и гораздо полезнее в отличие от тонизирующих напитков.

Перфекционизм и гиперконтроль тоже могут стать причинами тревожности, говорит Жаденова.

"Это люди, которые склонны делать все идеально, по крайней мере хотеть все сделать идеально, контролировать все, что вокруг них происходит. Тревога нужна для того, чтобы сделать лучший выбор, и если этого не происходит, тревога не успокаивается", – объясняет психотерапевт.

Специалист советует таким людям попробовать снизить требования к себе, расслабляться чаще и делегировать задачи.

Ранее врач-психиатр, руководитель центра психологической коррекции заболеваний Сергей Поздняков рассказал, что иногда снижение остроты зрения может говорить о наличии у человека депрессии. Кроме того, об этом же может сигнализировать головная боль, проблемы с желудочно-кишечным трактом и нарушения в работе сердца. Если врач при осмотре не находит никаких заболеваний, это говорит о том, что у человека на самом деле просто депрессия и нужно обратиться к психиатру, пояснил Поздняков.

