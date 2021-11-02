Врач объяснила, почему люди испытывают тревогу из-за непрочитанных сообщений

Фото: depositphotos/georgejmclittle

Пользователи гаджетов испытывают постоянную тревогу из-за непрочитанных сообщений, потому что получают их слишком часто. Об этом "Газете.ру" рассказала руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова.

По мнению специалиста, мозг человека воспринимает жизненно важным каждое сообщение, которое видит на экране смартфона. Однако уведомления обычно приходят в огромных количествах, из-за чего люди испытывают изнуряющую информационную нагрузку.

Бакшутова отметила, что в таких ситуациях пользователи не только испытывают зависимость от информации, но и вредят своему самочувствию.

"Мы не успели перестроиться на новый объем поступающей информации и не научились информационной гигиене", – убеждена врач.

Она считает, что частое онлайн-общение лишь усугубляет ситуацию, поскольку человеку приходится испытывать дополнительный стресс.

"Это заставляет мозг вовлекаться гораздо сильнее, чем если бы мы находились в одной комнате с тем, с кем говорим. На выходе получаем информационную нагрузку, к объему которой мы не приспособлены", – подчеркнула Бакшутова.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина рассказала о признаках переизбытка цифровой информации. По ее словам, страдающий от переизбытка информации человек может быть недостаточно физически активным, из-за чего он набирает вес. Кроме того, у него могут быть проблемы в отношениях, на работе, а также с планированием дня.

