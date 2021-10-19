Ученые назвали самые вредные последствия увлечения соцсетями

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Ученые из Технологического университета Сиднея назвали самые вредные последствия увлечения соцсетями. Они исследовали около полусотни статей на эту тему, опубликованных с 2003 по 2018 год, сообщает Life.ru

Выяснилось, что в мире социальными сетями пользуются более 4,5 миллиарда человек. Негативные последствия от этого ученые сгруппировали в шесть категорий: проблемы социального взаимодействия, раздражающий контент, трудности с конфиденциальностью, угрозы безопасности, кибербуллинг и низкая производительность.

В итоге в список вошли ощущение паники, раздражение, стресс, депрессивное состояние, чувство вины и ревности, ощущение одиночества, чувство тревоги, недовольство собой, отвлекающая зависимость, ухудшение настроения, снижение самооценки и уверенности в себе.

Кроме того, в перечень попали зависимость от соцсетей, перегрузка информацией, напрасная трата времени, напрасная трата сил и денег, перегрузка работой, повышенный аппетит к принятию финансовых рисков, неуместные публикации, низкокачественный контент, глупые шутки, назойливая демонстрация изображений или сообщений сексуального характера, оскорбительный контент, недостаток или отсутствие конфиденциальности, а также нарушение конфиденциальности.

Негативными последствиями также оказались недостаточная кибербезопасность, навязанное общение, обнародование личных данных, искажение информации, создание неверного представления о чем-то, обман, злоупотребление информацией, обезличивание, кража личных данных, киберпреследование, вредоносные программы, психологическое манипулирование людьми.

Помимо этого, в перечень негативных включили такие пункты, как мошеннические попытки получения номеров кредитных карт, паролей и других личных данных, ощущение обиды, униженности, несправедливого к себе отношения, домогательства, конфликты с окружающими, подстрекательство к самоубийству, правонарушения, низкая продуктивность работы и низкая успеваемость в учебе.

Ученые надеются, что их научная работа поможет выработать стратегию снижения негативного влияния социальных сетей. Они считают, что программисты могут разработать специальные приложения, которые будут сигнализировать о том, что уже достаточно сидеть в интернете.

Ранее в работе Google, TikTok, Facebook, Instagram и WhatsApp были зафиксированы сбои. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.

Позднее стало известно о сбоях в работе Twitter. Кроме того, неполадки произошли в работе сервисов Tinder, Viber, Snapchat, YouTube, Netflix и Zoom.

Как заявили в "Лаборатории Касперского", сбои в работе сетевых сервисов могли возникнуть из-за проблем у глобальных провайдеров.