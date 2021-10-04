Мосбиржа работает штатно на фоне глобальных сбоев в Сети

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Системы Московской биржи функционируют в штатном режиме на фоне глобальных сбоев в Сети. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы торговой площадки.

"Все системы Московской биржи работают штатно", – подчеркнули в пресс-службе.

По словам директора департамента операционных рисков и информационной безопасности Московской биржи Сергея Демидова, веб-сайт испытывает обычную нагрузку для данного времени суток.

Ранее в работе Google, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram и WhatsApp были зафиксированы сбои. О неполадках сообщают пользователи по всему миру, сбои длятся уже пятый час.

Позднее стало известно, что сбои затронули Twitter. Пользователи сообщили о неполадках в работе сайта и мобильного приложения соцсети, а также о сбоях в работе комментариев.

В свою очередь, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" не подтвердили информацию о сбоях.