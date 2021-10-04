Пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter и Gmail

04 октября, 23:52
Фото: depositphotos/seewhatmitchsee
Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Twitter и Gmail. Об этом информирует портал Downdetector, который занимается отслеживаем функционирования крупных сетевых ресурсов.
По данным сервиса, больше всего сбоев в Twitter зафиксировали в США, Канаде, Великобритании и Франции. При этом сообщений о неполадках из России почти не поступало.
Уточняется, что сбои затронули сайт Twitter, мобильное приложение, а также работу комментариев.
Кроме того, неполадки в работе отмечаются у сервиса Gmail.
"Отчеты пользователей указывают на проблемы у Gmail", – подтвердили в Downdetector.
Ранее в работе Google, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram и WhatsApp были зафиксированы сбои. О неполадках сообщают пользователи по всему миру, сбои длятся уже более пяти часов.
В свою очередь, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" не подтвердили информацию о сбоях.
Facebook, Instagram и WhatsApp не работают по всему миру
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