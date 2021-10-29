Эксперт назвала симптомы переизбытка гаджетов и цифровой информации

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Врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина рассказала о признаках переизбытка цифровой информации, сообщает "Газета.ру". По ее словам, большинство людей зависимы от интернета и гаджетов.

"При переизбытке цифровой информации у пользователя может появляться снижение самооценки из-за постоянного невольного сравнения себя с блогерами и известными личностями. Также возникают проблемы со сном, тревога и депрессия", – пояснила специалист.

Фокина рассказала, что страдающий от переизбытка информации человек может быть недостаточно физически активным, из-за чего он набирает вес. Кроме того, у него могут быть проблемы в отношениях, на работе, а также с планированием дня.

Эксперт считает, что справиться с данной проблемой поможет цифровой детокс. Это снизит уровень тревоги, а человек будет более продуктивным.

Она рекомендовала запланировать перерыв от гаджетов, отслеживать время использования их и приложений. Также специалист советует отключать уведомления во время отдыха и отдавать предпочтение бумажным книгам.

Ранее компания МТС запустила в Москве и Подмосковье пилотные сервисы кратковременной аренды последних моделей смартфонов Apple.

Услуга запущена совместно со стартапом Arenter, специализирующимся на аренде электроники и различного оборудования. В МТС выразили мнение, что сервис будет востребован у молодежи, которой неинтересны кредиты и постоянные обязательства. В числе целевой аудитории оператор видит и тех, кто хочет протестировать гаджет перед покупкой.

