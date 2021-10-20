Более 4 тыс москвичей старшего возраста стали участниками проекта "Освой гаджет"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице за год работы проекта "Освой гаджет" в нем приняли участие более четырех тысяч человек старшего поколения. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, проект, запущенный на базе клубных пространств "Мой социальный центр", был создан для того, чтобы как можно больше горожан старшего возраста могли научиться пользоваться смартфонами и другими техническими устройствами.

"Эта инициатива "Московских социальных центров" подарила более чем четырем тысячам людей старшего поколения возможность общаться с родными, которые живут в других городах и странах, заводить новых друзей, посещать клубные онлайн-занятия, заказывать продукты на дом, заниматься творчеством и использовать многие другие онлайн-сервисы", – приводятся в сообщении слова директора "Московских социальных центров" Елены Громовой.

Так, на занятиях участники знакомятся, учатся устанавливать приложения, создавать аккаунты в соцсетях, общаться в мессенджерах, проводить видеоконференции на платформе Zoom и многому другому.

В связи с пандемией коронавируса занятия проводились дистанционно. На YouTube-канале проекта за год было размещено свыше 300 видео. А этим летом клубы "Освой гаджет" вновь стали собираться для уроков офлайн.

Ранее сообщалось, что в День пожилых людей Сергей Собянин открыл центр социального обслуживания нового формата в Братееве. По словам градоначальника, подобный проект обсуждался с людьми старшего поколения давно. По мнению мэра, важно было создать центр не только для выдачи пособий, но и для общения и отдыха.

Вместе с центром в Братееве в этот же день открылись еще восемь центров – в Алексеевском, Бибиреве, Бирюлеве Западном, в Братееве на улице Борисовские Пруды, Выхине-Жулебине, Котловке, Северном и поселке Киевском.