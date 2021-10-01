Собянин открыл сразу девять районных клубов сети "Мой социальный центр"

12:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин в День пожилых людей открыл центр социального обслуживания нового формата в Братееве.
По словам градоначальника, подобный проект обсуждался с людьми старшего поколения давно. По мнению мэра, важно было создать центр не только для выдачи пособий, но и для общения и отдыха.
Собянин отметил, что сейчас также обсуждается вариант нового названия для социальных центров.
"Были разные предложения, как назвать такие центры. Но пока по традиции мы называем их социальные центры, но по большому счету можно назвать, было предложение, "Клубом московского долголетия", – уточнил мэр.
Вместе с центром в Братееве открылись еще восемь центров – в Алексеевском, Бибиреве, Бирюлеве Западном, в Братееве на улице Борисовские Пруды, Выхине-Жулебине, Котловке, Северном и поселке Киевском.
Ранее стало известно, как город помогает москвичам старшего поколения. В рамках Дня пожилого человека традиционно в городах страны проходят всевозможные мероприятия и акции.
Кроме социальной поддержки, Москва заботится о досуге и обучении пенсионеров новым навыкам. Для этого в городе работает крупнейший проект "Московское долголетие".
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