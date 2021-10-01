Какие меры поддержки предусмотрены для пожилых в Москве

В России 1 октября отметят День пожилого человека. Традиционно в городах страны проходят всевозможные мероприятия и акции. Расскажем, как этот день отметят люди почтенного возраста в Москве и какую поддержку получают пожилые жители столицы.



С заботой о пожилых

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чтобы поднять финансовое благосостояние пенсионеров, в конце августа этого года Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пожилым россиянам. Ее размер составил 10 тысяч рублей. По словам главы Минтруда Антона Котякова, их получили более 30 миллионов человек. Он отметил, что это рекордные по количеству и охвату выплаты, которые получили российские граждане.

По словам президента, в ближайшие годы пенсии в России продолжат расти.





Владимир Путин президент РФ В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на это заложены в бюджет.

С 1 января страховая пенсия будет проиндексирована на уровне выше годовой инфляции, рассказал глава Минтруда Антон Котяков. С 2022 года ее размер составит 18 521 рубль, уточнил он. В 2023 году страховая пенсия увеличится до 19 477 рублей, а в 2024 году подрастет до 20 469 рублей, привел цифры министр.

Также с 1 января станет проще выходить на пенсию по старости. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, гражданину будет достаточно проверить корректность данных о трудовой деятельности на портале госуслуг и поставить там отметку о согласии с назначением пенсии. Если по каким-то причинам данные нужно дополнить или проверить, этим займутся специалисты Пенсионного фонда, уточнила она.

Дополнительную поддержку пожилым людям, которые живут в Москве, оказывает город. В столице неработающие пенсионеры могут оформить региональную социальную доплату. Пенсионерам, которые зарегистрированы в Москве более 10 лет, положена прибавка. В 2021 году размер выплаты городского социального стандарта составляет 20 222 рубля. Если же срок регистрации пенсионера в столице составляет менее 10 лет или она временная, то размер прибавки будет приравнен к прожиточному минимуму пенсионера в Москве и составит 13 496 рублей.

Также дополнительные выплаты в столице положены некоторым категориям работающих пенсионеров и москвичам – участникам Великой Отечественной войны. Для пожилых людей предусмотрены бесплатный проезд в общественном транспорте и лекарства. Информацию обо всех льготах и порядке их получения можно найти на портале mos.ru.

Кроме социальной поддержки, Москва заботится о досуге и обучении пенсионеров новым навыкам. Для этого в городе работает крупнейший проект "Московское долголетие". Еженедельно во всем городе проходят десятки всевозможных мероприятий на любой вкус. Тем, кто прошел вакцинацию или переболел COVID-19 в течение прошедших шести месяцев, занятия доступны в очном варианте, но можно заниматься и онлайн. А некоторые москвичи даже совмещают оба формата.

Горожанам старше 65 лет выдают подарочные наборы "С заботой о здоровье". Их можно получить после второй прививки от коронавируса. В каждом наборе есть пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, "Омега 3", витамин D3, косметика для ухода за кожей, зубная паста и щетка, антибактериальный гель и медицинские маски. Программа продлится до конца 2021 года.



Отметить в кино или на экскурсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подарок для пожилых посетителей 1 октября сделает ВДНХ. В этот день они смогут побывать в знаменитых павильонах совершенно бесплатно. Для москвичей старшего возраста организуют экскурсии.

"Для входа достаточно предъявить пенсионное удостоверение, а экскурсии доступны по предварительной регистрации", – поделился руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Праздничную программу подготовили и кинотеатры "Москино". Ко Дню пожилого человека с 1 по 4 октября в залах покажут советские фильмы: мелодраму "Старомодная комедия", мюзикл "Зимний вечер в Гаграх", драмы "Из жизни отдыхающих" и "Тема". Вход на сеансы свободный, но необходимо пройти предварительную регистрацию.

Мероприятия для старшего поколения на 1 октября запланировали и в центрах занятости "Моя карьера". Там пройдет день открытых дверей "50 – новые 35". Специалисты проведут для москвичей деловые игры, тренинги, мастер-классы и консультации карьерных экспертов. Ждет посетителей и выставка творческих работ участников "Акселератора самозанятости".

Кроме того, в разных точках города состоятся праздничные концерты и встречи. К примеру, в культурном центре "Акулово" в день праздника пройдет творческий вечер. В программе концерт, уютная беседа и традиционное чаепитие. А на следующий день в библиотеке-читальне имени Пушкина выступит оперный дуэт, лауреаты международных конкурсов Андрей Мазов и Жанна Гаджиева.

Есть и спортивные события. К примеру, на страницах усадьбы Воронцово в социальных сетях 1 октября в 11:00 проведут "Онлайн-зарядку". Комплекс легких упражнений на каждый день, созданный для пожилых людей, покажет тренер Кристина Антонюк.

