Путин заявил, что рост пенсий продолжится в России в ближайшие годы

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В России продолжат повышать пенсии в ближайшие годы, заявил Владимир Путин. По его словам, средства на индексацию заложены в проект федерального бюджета.

"В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на это заложены в бюджет", – цитирует слова Путина ТАСС.

Ранее министерство финансов РФ поддержало идею о трансформации накопительного компонента обязательного пенсионного страхования.

Предполагается, что данная схема подразумевает неснижаемый остаток в виде первоначального взноса, переведенного из обязательного пенсионного страхования.