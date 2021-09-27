Минфин одобрил проект реформы накопительной пенсии – СМИ

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Министерство финансов РФ поддержало идею о трансформации накопительного компонента обязательного пенсионного страхования. Об этом сообщает "Коммерсант".
По информации источника издания, в минувшую пятницу министр финансов Антон Силуанов провел совещание, посвященное в том числе пенсионным вопросам. В ведомстве согласились на превращение "замороженной" накопительной пенсии в добровольную стандартизированную схему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с едиными правилами.
Предполагается, что данная схема подразумевает неснижаемый остаток в виде первоначального взноса, переведенного из обязательного пенсионного страхования. Последующие взносы будут стимулироваться за счет налоговых вычетов и софинансирования.
Для нового плана характерна передача прав собственности на накопительную часть пенсии от государства гражданам. Кроме того, в системе будет отсутствовать центральное администрирование. Как ожидается, переход к НПО будет базироваться на договорных отношениях с негосударственными пенсионными фондами.
Ранее сообщалось, что правительство России не поддержало законопроект об отмене пенсионной реформы. Данный документ в Госдуму внесли депутаты от партии КПРФ.
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