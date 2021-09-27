В Совфеде оценили идею новых выплат в честь Дня пожилого человека

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Централизованных выплат из Пенсионного фонда в честь Дня пожилого человека в октябре не будет, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, такая мера не предусмотрена действующим законодательством, передает RT.
Сенатор отметил, что это инициатива каждого субъекта РФ, который решит отметить вклад людей в развитие региона.
"Это могут быть и подарки, и организованные концерты для них, и вечера отдыха, и другие выплаты. Например, выплаты могут быть связаны с выполнением обязательств по званию "Ветеран труда". Соответствующим образом отмечаются и долгожители", – заключил Рязанский.
Ранее юрист рассказал о дополнительных выплатах в честь Дня пожилого человека. По его словам, размер выплат будет зависеть от благосостояния региона.
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