Юрист сообщил о доплатах к пенсиям в октябре

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Пенсионерам сообщили, какие доплаты им полагаются в честь Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом рассказал адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев в интервью агентству "Прайм".
Как пояснил эксперт, доплаты будут проводить на региональном уровне.
Пенсионеры в зависимости от места проживания могут получить подарки или надбавки к пенсии. При этом в некоторых регионах возможны особые льготы для граждан старше 70 лет.
"Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5 000 рублей, а пенсионерам старше 70 лет – 15 000. Бывают выплаты меньше – по 500 рублей. Все зависит от благосостояния региона", – объяснил Гавришев.
Юрист продолжил, что с октября увеличатся оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих. Индексация этих выплат составит 3,7%.
Кроме того, согласно постановлению правительства РФ от мая текущего года, планируется повышение военных пенсий.
Гавришев подчеркнул, что надбавки в честь Дня пожилого человека будут доступны для получения деньгами или в натуральном виде. При отказе от услуги ее стоимость должны добавить к пенсии.
Юрист посоветовал для изменения способа получения услуги обратиться с заявлением в Пенсионный фонд или МФЦ. Кроме того, подать заявление можно в электронном виде через личный кабинет сайта ПФР или на портале госуслуг.
Ранее россиянам сообщили размер индексации страховых пенсий в 2022 году. Заявление по теме сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Планируется, что индексация страховых пенсий в России в следующем году составит 5,9%.
Пособия и единовременные выплаты будут начисляться в РФ автоматически
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